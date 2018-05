"Stifler" neuer Hauptdarsteller bei "Lethal Weapon"-Serie

"American Pie"-Star Seann William Scott, alias "der Stifler", übernimmt eine Hauptrolle in der Serien-Umsetzung des Action-Klassikers "Lethal Weapon". Sein Vorgänger als Sidekick von Damon Wayans ging im Streit.



Die beliebte US-Serie "Lethal Weapon" wird in der dritten Staffel mit dem Schauspieler Seann William Scott (41) fortgesetzt, der einst einem großen Publikum durch sein Mitwirken bei der Teenie-komödie "American Pie" bekannt wurde. Dies gab der Sender FOX am Sonntag bekannt, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Scott sei eine "fantastische" Ergänzung für die Besetzung, zitierte das Branchenblatt aus einer Mitteilung von Fox-Entertainment-Chef Michael Thorn.