Störerhaftung: Bund will WLAN-Gesetz nachbessern

Die Bundesregierung reagiert auf das EuGH-Urteil zur Störerhaftung und will Nachbesserungen am neuen Telemediengesetz vornehmen. Damit sollen Hotspot-Betreiber besser gestellt werden.



Knapp drei Monate nach dem Inkrafttreten des neuen Telemediengesetzes zum Schutz der Hotspot-Anbieter vor Abmahn-Anwälten sieht das Bundeswirtschaftsministerium bereits Bedarf für Nachbesserungen. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Rheinischen Post". Danach soll in einem neuen Gesetzentwurf geregelt werden, dass Betreiber unverschlüsselter WLANs wie Hotels oder Cafés nicht mehr die Kosten für Abmahnungen tragen müssen, wenn ein Gast etwa illegale Inhalte herunterlädt. Zudem will Ressortchef Sigmar Gabriel (SPD) klarstellen, dass Betreiber nicht verpflichtet werden dürfen, ihr Netz zu verschlüsseln.