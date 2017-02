Störerhaftung: Regierung will WLAN-Gesetz anpassen

Fast ein Jahr ist das sogenannte WLAN-Gesetz zum Schutz von Hotspot-Anbietern in Kraft. Nun will das Wirtschaftsministerium beim Gesetz nachbessern, auch um die Verbreitung von WLAN in Deutschland zu fördern.



Das Ziel sind öffentliche WLAN-Netze ohne Passwörter und Abmahnrisiko: Acht Monate nach dem Inkrafttreten des neuen Telemediengesetzes zum Schutz der Hotspot-Anbieter vor Haftungsansprüchen sieht die Bundesregierung Bedarf für Nachbesserungen. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums befinde sich gerade in der Abstimmung mit den anderen Ressorts, sagte am Montag ein Sprecher des Ministeriums in Berlin.