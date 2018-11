StreamOn: Telekom könnte mit 200.000 Euro Strafe davon kommen

Die Bundesnetzagentur droht der Telekom mit 200.000 Euro Strafe wegen ihres "StreamOn"-Zubuch-Tarifs, der in ihren Augen die gesetzlich festgeschriebene Netzneutraltität umgeht.



Der Streit zwischen der Bundesnetzagentur und der Deutschen Telekom über Streaming-Dienste geht weiter. Die Regulierungsbehörde forderte den Konzern am Dienstag auf, endlich bestimmte "StreamOn"-Tarife zu ändern - tut sie das nicht, will die Behörde insgesamt 200.000 Euro als sogenanntes Zwangsgeld einfordern.