Studie: 95 Prozent der Jugendlichen nutzen Whatsapp

Am Freitag werden die Ergebnisse der JIM-Studie 2016 veröffentlicht. Schon jetzt liegen erste Erkenntnisse der repräsentativen Studie über das Medienverhalten der Jugendlichen in Deutschland vor.



95 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren in Deutschland tauschen sich regelmäßig über WhatsApp aus. Das ist eines der Ergebnisse der JIM-Studie 2016. Sie wird vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk durchgeführt. 1.200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren wurden dabei im Frühsommer 2016 telefonisch befragt.