Studie: Deutsche haben wenig Vertrauen in Medien

Während andere Institutionen sich über Vertrauenszuwächse freuen können, werden die Medien beim "Global Trust Report 2017" abgestraft. In Deutschland hat sich ihr Wert seit letztem Jahr verschlechtert. Polizei, Bundeswehr und die Lebensmittelbranche konnten zulegen.



Nach dem aktuellen "Global Trust Report" ist das Vertrauen in den Medien wieder gesunken. Im Jahr 2015 vertrauten Zeitungen, Fernsehen und Radio immerhin noch 47 Prozent der Deutschen. Im Jahr 2017 sind es nur noch 45 Prozent. Ebenfalls verschlechtert haben sich die Werte der Regierung, der aktuell nur 38 Prozent der Befragten vertrauen, und der Parteien welche mit 18 Prozent den geringsten Vertrauenswert besitzen.