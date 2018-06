Studie: Deutsche verbringen mehr Zeit im Internet als auf Arbeit

Die Postbank hat wieder ihre jährliche Digitalstudie veröffentlicht. Das Ergebnis: Deutsche sind jede Woche über drei Stunden mehr im Internet unterwegs als noch im Vorjahr.



Verbringen die Deutschen mehr Zeit im Internet als im Büro? Das will zumindest die Postbank herausgefunden haben. In der Digitalstudie 2018 fand das Unternehmen heraus, dass Bundesbürger im Schnitt 46,2 Stunden pro Woche online sind.