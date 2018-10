Studie: Kinder fallen oft Fernsehwerbung zum Opfer

Was eine britische Studie enthüllt, scheint keine große Überraschung: Der Hang zu einer ungesunden Ernährung und Fettleibigkeit ist unter Kindern besonders ausgeprägt, die viel mit Fernsehwerbung in Kontakt geraten. Auch ausufernde Online-Zeiten beeinflussen das Konsumverhalten von Kinder negativ.



Kinder liegen nicht selten ihren Eltern mit Wünschen in den Ohren, die man ihnen nur ungern erfüllt: Hochkalorienhaltige und zuckerhaltige Speisen und Getränke üben eine nahezu magische Anziehungskraft auf die Kleinen aus - und nicht nur auf die.