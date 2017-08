Studie zu Gaming-Trends 2017

Für 43 Prozent der Deutschen sind Video- und Computerspiele aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nach der durch den Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebenen Studie spielen 41 Prozent der Frauen und 46 Prozent der Männer.



Mit 74 Prozent haben die 14- bis 29-Jährigen den höchsten Anteil an Spielern. Bei den 30- bis 49-Jährigen spielen 63 Prozent Video- oder Computerspiele. Fast jeder Vierte (24 Prozent) bei den 50 bis 64-Jährigen spielt heute und in der Generation 65 Plus ist es knapp jeder Achte (12 Prozent).