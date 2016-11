"Sumpfgebiete" rauben "Polizeiruf"-Kommissar den Verstand

Der Versuch, einen Schwarzgeld-Skandal aufzudecken, treibt "Polizeiruf 110"-Kommissar von Meuffels an den Rand des Wahnsinns. Doch nicht nur der Ermittler, auch die Spannung kommt in den "Sumpfgebieten" nur schleppend voran.

Im Hotelzimmer: Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) fühlt sich zunehmend beobachtet. Bild: © BR/Hendrik Heiden

Kommissar Hanns von Meuffels fischt im Trüben: In "Sumpfgebiete" will der "Polizeiruf"-Ermittler einen brisanten Schwarzgeld-Skandal aufdecken. Doch existiert dieses weit verzweigte Geheimnetz aus Bankern, hochrangigen Beamten und Superreichen wirklich oder ist alles nur Einbildung? Eine Frage, die von Meuffels fast in den Wahnsinn treibt, zumal er felsenfest davon überzeugt ist, von mächtigen Gegnern systematisch observiert zu werden. Wem kann er da noch vertrauen? Mit seiner Angst und seinem schlimmen Verdacht ist der Kommissar völlig auf sich selbst gestellt. Grimme-Preisträgerin Hermine Huntgeburth ("Männertreu") hat diesen Krimi mit Matthias Brandt in Siebziger-Jahre-Optik inszeniert - zu sehen an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.



Dass es deprimierend wird, zeigt schon das sumpfig-grüne Licht, in das der ganze Film getaucht ist. Vieles bleibt im Dunkeln, Gesichter, Räume und die Wahrheit. Sorgfältig dosierte Schlaglichter setzen ausgewählte Details in Szene. Angesichts des Titels "Sumpfgebiete" eine schöne Idee, doch am Fernseher wirkt diese permanente Düsternis etwas anstrengend. Außerdem kommt der Krimi nie so richtig in Schwung.