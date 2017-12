Sunrise TV-Box UHD: Mehr Sport dank Sky-Support

Der Schweizer Anbieter Sunrise erweitert sein Sportangebot auf der neuesten Version der TV-Box UHD. Auf dieser gibt es jetzt für Sport-Fans vorinstallierte Angebote sowie neue Pay-per-View-Optionen.



Sunrise ist der zweitgrößte Telekommunikationsanbieter in der Schweiz und vergrößert nun sein Angebot der Sportberichterstattung. Auf der neuesten Version der TV-Box UHD ist ab sofort die Sky Sport-App installiert. Dadurch wird der Zugriff auf 572 Spiele aus der 1. und 2. Bundesliga, Tennis, Golf und Highlights ermöglicht.