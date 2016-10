Super RTL baut Eigenproduktion "Woozle Goozle" aus

Mit neuen Episoden seines eigenproduzierten Wissensmagazins "Woozle Goozle und die Weltentdecker" lockt Super RTL ab Dienstag sein junges Publikum vor die Fernseher. Zugleich erhält das Magazin einen neuen Anstrich.



Ab Dienstag beginnt Super RTL die Ausstrahlung seiner Eigenproduktion "Woozle Goozle und die Weltentdecker". Das Wissensmagazin können die jungen Zuschauer täglich ab 18.45 Uhr verfolgen, wenn es in 25 Folgen in neuem Glanz erstrahlt. Denn "Goozle Woozle" war bereits in seiner vergangenen Form äußerst beliebt, was Super RTL zum Anlass nahm, das Wissensmagazin weiterzuentwickeln.