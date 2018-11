Super RTL will digital auf die Überholspur

Der Kindermarkt im TV ist heiß begehrt bei den Anbietern, denn immerhin handelt es sich bei den Zuschauern ums werberelevante Publikum von morgen.



Der private Fernsehsender Super RTL will nicht nur Marktführer im deutschen Kinder-TV bleiben, sondern auch außerhalb des linearen Fernsehens wachsen. Demnächst werde der Kanal mit "Pop Shake" ein soziales Netzwerk gründen, das nur für Kinder gedacht ist, teilte Senderchef Claude Schmit am Dienstagabend in Köln mit.