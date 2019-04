Susann Reichenbach moderiert ab sofort das ARD-"Mittagsmagazin"

Das Moderatorenteam des ARD-Mittagsmagazin wird komplettiert. Ab heute moderiert Susann Reichenbach das Nachrichtenmagazin erstmals gemeinsam mit Philipp Menn.



Für den neuen Job beim MiMa bringt Reichenbach Erfahrung als Moderatorin im MDR sowie als Reporterin für die ARD mit. Nach dem Studium in Politikwissenschaft, Psychologie und Germanistik absolvierte die heute 41-Jährige ihr Volontariat beim MDR.