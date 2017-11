Swisscom und Ericsson bleiben strategische Partner

Swisscom und Ericsson haben ihre langjährige strategische Partnerschaft verlängert. Sie setzen dabei auf Innovationen wie Gigabit-LTE und 5G setzen.



Die führende Telekommunikationsanbieterin der Schweiz Swisscom hat Ericsson für die vollständige digitale Transformation und Weiterentwicklung ihres gesamten Netzes ausgewählt, um ab 2018 landesweit Gigabit-LTE und ab 2020 5G zu implementieren. Mit dem Einsatz des Gigabit-LTE- und 5G-Netzes wird es Swisscom ermöglicht, die mobile Breitbandnutzung weiter auszubauen.