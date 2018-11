Sylvie Meis ist die schönste TV-Moderatorin

Ist Sylvie wirklich die Schönheits-Königin im deutschen Show-Business? Zumindest wenn es nach den Lesern der Zeitschrift "auf einen Blick" geht. In einer Umfrage haben sie die gebürtige Niederländerin zur am besten ausehenden TV-Moderatorin gewählt. Michelle Hunziker folgt ihr.



Sylvie Meis, das Mitglied in der "Supertalent"-Jury, feiert am 21. November Premiere mit ihrer eigen TV-Sendung bei RTL. Ob ihr Aussehen zum Erfolg von "Sylvies Dessous Models" beitragen wird? Die Leser von "auf einen Blick" hat sie immerhin schon mal mit ihrer Optik überzeugt. In einer Umfrage der Fernsehzeitschrift wählten 21,5 Prozent die Niederländerin zur schönsten TV-Moderatorin.