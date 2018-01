System-on-Chip-Lösungen von MediaTek für UHD und HDR-Standards

Der Taiwanesische Hersteller MediaTek kündigt eine UltraHD-SmartTV-Plattform an, die HDR-Standards und 120Hz-Inhalte unterstützt.



Es gibt Unternehmen, die Produkte herstellen, die fast jeder nutzt und trotzdem der breiten Masse unbekannt sind. Dazu gehört MediaTek. Das Unternehmen aus Taiwan baut nämlich Mikrocontroller u. a. für Smartphones, Tablets, Fernseher oder Set-Top-Boxen. Und tatsächlich befanden sich 2015 in 64 % aller Fernseher Chips von MediaTek.