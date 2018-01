TNT Comedy plant Drehstart für "Andere Eltern"

TNT Comedy möchte sich in seiner nächsten eigenproduzierten fiktionalen Serie "Andere Eltern" Helikoptereltern und alternative Erziehungsmethoden widmen. Der Dreh soll noch in diesem Jahr beginnen und die Serie im nächsten Jahr laufen.



In der sechsteiligen Serie sollen unter anderem Lavinia Wilson (Schule), Nadja Becker (Die Wanderhure), Sebastian Schwarz (Frau Temme sucht das Glück), Daniel Zillmann (Der gleiche Himmel) sowie die Schauspielerin und Bloggerin Rebecca Lina (Elfenkind Berlin) mitspielen.