TNT und HBO produzieren Cybercrime-Drama "Hackerville"

Sechsteilige rumänisch-deutsche Dramaserie "Hackerville" ist die erste internationale Koproduktion von TNT Serie. Der Drehstart ist für Frühling, die Ausstrahlung für Herbst 2018 geplant.



Turner Deutschland geht erstmals eine Koproduktion mit internationalen Partnern ein. Das von TNT Serie und HBO Europe koproduzierte "Hackerville" folgt in sechs Episoden einem Netzwerk von Hackern und den Polizisten, die gegen sie ermitteln.