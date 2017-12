TV-Marktanteile: Arte mit Rekordjahr, ZDFneo mit größtem Zuwachs

Arte ist im 25. Jahr seines Bestehens im bisherigen Zenith der Zuschauergunst angekommen. Das Online-Angebot Funk und ZDFneo tragen zur Verjüngung des Publikums bei und können auch gute Zahlen für 2017 präsentieren



Intendant Dr. Thomas Bellut hatte am heutigen Freitag die Aufgabe den ZDF-Haushalt vorm ZDF-Fernsehrat vorzustellen und absegnen zu lassen. Bei dieser etwas undankbaren aber schlussendlich erfolgreichen Mission, könnten ihm die Marktanteilsergebnisse seiner Spartenkanäle und Beteiligungen durchaus geholfen haben.



Arte konnte beispielsweise seine Position als Instanz in Sachen Kulturfernsehen ausbauen. Mit 1,1 Prozent Marktanteil erreichte man 2017 das beste Jahresergebnis in der 25-jährigen Senderhistorie. Auch das Online-Angebot des deutsch-französischen Programms ist erfolgreich unterwegs und konnte im September mit knapp 50 Millionen Abrufen einen Bestwert aufstellen.