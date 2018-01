TV-Marktanteile: N24 vor N-TV - NDR bestes Drittes

In ihrem jeweiligen Metier konnten N24 und NDR ihre Spitzenpositionen verteidigen. 2018 wird der Nachrichten das Ergebnis unter einem neuen Namen versuchen zu bestätigen.



Das NDR Fernsehen hat im vergangenen Jahr nochmals Zuschauer hinzugewonnen und ließ 2017 im Norden erstmals Sat.1 hinter sich. Bundesweit war man im vergangenen Jahr erneut das meistgesehene dritte Programm.