TV-Quote: ARD-Serien, "Tagesschau" und "Brennpunkt" vorn

Keine besonderen Höhepunkte im TV und weitgehend gutes Wetter: Die Einschaltquoten waren am Dienstag überschaubar. Auch der Gipfel mit Trump und Kim Jong Un interessierte das Publikum nur mäßig.



An einem eher publikumsschwachen TV-Abend hatte das Erste die Nase vorn: 3,97 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,6 Prozent) schalteten um 20 Uhr zunächst die "Tagesschau" ein. Für den anschließenden "Brennpunkt" zum Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump entschieden sich noch 3,50 Millionen Zuschauer (12,3 Prozent) und für die Anwaltsserie "Falk" um 20.45 Uhr 3,53 Millionen (12,3 Prozent). Anschließend um 21.30 Uhr stieg das Interesse an der Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" ab 21.30 Uhr wieder auf 4,36 Millionen (16,4 Prozent).