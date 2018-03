TV-Quote: ARD-Serien haben Ferres fest im Griff

Einst zog sie mit Filmen wie "Das Superweib", "Die Chaos-Queen" oder "Rossini" viele Millionen Zuschauer auf einen Schlag in den Bann. Heute ist die Anhängerschaft von Veronica Ferres überschaubarer.



Veronica Ferres als Betrügerin? Lediglich 1,82 Millionen Fernsehzuschauer konnten sich das am Dienstagabend um 20.15 Uhr gut vorstellen und entschieden sich für die Sat.1-Komödie "Liebe auf den ersten Trick". In der spielt die 52-jährige Schauspielerin die Schwindlerin Annabel, die einen Lottomillionär (Dieter Hallervorden) heiraten will, um sich aus ihrem finanziellen Schlamassel zu befreien. Der Marktanteil betrug 6,0 Prozent.