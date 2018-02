TV-Quote: Berlinale-"Tatort" -Starke Werte für Waschke und Be

Passend zur Berlinale ermittelten die Berliner "Tatort"-Kommissare diesmal auf dem Filmfestival und das mit guter Quote.



Die Einschaltquote stimmte beim gestrigen Tatort. Im Schnitt 10,23 Millionen Zuschauer verfolgten im Ersten den ungewöhnlichen Fall, bei dem Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) erst den abgeschnittenen Finger einer Frau ins Kommissariat geschickt bekommen und kurz darauf die zugehörige Leiche entdecken. Aber nicht nur das: Der Mörder scheint dem Drehbuch eines Films zu folgen, der auf der Berlinale Weltpremiere hat. Der Marktanteil lag bei starken 27,3 Prozent.