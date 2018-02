TV-Quote: RTL-Dramedyserie vorn, "Goldene Kamera" folgt ESC

ESC-Vorentscheid und Verleihung der Goldenen Kamera an einem Abend - wer macht da das Rennen? RTL mit "Der Lehrer" hat die meisten Zuschauer. Das Erste landet auf Platz zwei, das ZDF dahinter.



Es war der Abend des ESC-Vorentscheids und der Verleihung der Goldenen Kamera. Doch die meisten Zuschauer in der Primetime hatte RTL mit seiner Dramedyserie "Der Lehrer". Die jüngste Folge "Erst Fluchtweg überlegen, dann abhauen" kam am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf 3,39 Millionen und einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Das waren sogar deutlich mehr als in der Woche davor mit 2,90 Millionen Zuschauer (8,6 Prozent).