TV-Quote: Starkes Solo für Weiss - "Bad Banks" schlechter

Ein Krimi am Montagabend ist fürs ZDF eine sichere Bank - "Bad Banks" dagegen nicht: Die vielgepriesene Miniserie aus dem globalisierten Finanzwesen schloss im linearen TV mit recht mäßigen Quoten.



Der ZDF-Krimi "Solo für Weiss: Es ist nicht vorbei" erwies sich für die TV-Konkurrenz am Montagabend als unbezwingbar. Der dritte Fall für die LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe), die den Mord am Mann einer bayerischen Lokalpolitikerin aufzuklären hatte, interessierte ab 20.15 Uhr im ZDF 7,25 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 22,2 Prozent.