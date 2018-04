TV-Quote: Verluste für Lissabon-Krimi -Gute Quote für RB Leipzig

Der zweite Lissabon-Krimi konnte mit dem ersten nicht mithalten. Die Quote reichte trotzdem, um eine neue ZDF-Reihe zu überflügeln.



Der zweite Lissabon-Krimi hat im Vergleich zum ersten Film in der Vorwoche an Publikum verloren. Die Geschichte "Alte Rechnungen" mit Jürgen Tarrach als ermittelnder Anwalt mit Sitz in der portugiesischen Hauptstadt interessierte am Donnerstagabend im Ersten um 20.15 Uhr 4,57 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 14,9 Prozent. Der erste Fall am 5. April hatte noch 5,77 Millionen Zuschauer.