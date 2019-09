TV-Quoten: "Big Bang Theory"-Start läuft hinter ZDFneo ein

RTL hat am Abend die meisten Zuschauer: "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch liegt auf Platz eins, der Anfang vom Ende der "Big Bang Theory"-Clique auf ProSieben nur auf Platz fünf.



Günther Jauch hat mit seinem Rateshow-Klassiker "Wer wird Millionär?" am Montagabend die meisten Zuschauer erreicht: Im Schnitt 4,62 Millionen verfolgten die neue Ausgabe ab 20.15 Uhr bei RTL, der Marktanteil für den Privatsender lag bei 15,9 Prozent. Nicht weit dahinter lag das ZDF mit seinem Psychokrimi "Jenseits der Angst": Durchschnittlich 4,30 Millionen (14,4 Prozent) sahen Hauptdarstellerin Anja Kling in der Rolle einer Berliner Modedesignerin, die glaubt, den Verstand zu verlieren, und kurz vor einem Suizidversuch herausfindet, wer all das möchte und sich wehrt.