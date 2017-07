TV-Quoten: "Curvy Models" schwächeln

Tim Bergmann jagt Verbrecher und hat dabei deutlich mehr Zuschauer als Robert Downey Jr. vor Gericht. Günther Jauch legt zu, die "Curvy Models" nicht. Und Inspector Barnaby ist weiter auf Erfolgskurs.



Das Zweite vor dem Ersten: Mit 4,41 Millionen Zuschauern, die ab 20.15 Uhr sehen wollten, wie Felicitas Woll und Tim Bergmann Verbrecher jagen, lag das ZDF am Montagabend vorn. Der erste Teil von "Böser Wolf - Ein Taunuskrimi" hatte einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nele Neuhaus hatte damit selbst in der Wiederholung deutlich bessere Werte als "Der Richter - Sein wichtigster Fall" im Ersten mit 3,64 Millionen und 12,5 Prozent. Robert Downey Jr. spielt in dem Kinofilm von 2014, der erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, einen Anwalt, der seinen Vater vor Gericht verteidigen soll. Die Anklage lautet: Mord. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten noch 5,13 Millionen Zuschauer (18,7 Prozent).