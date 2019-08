TV-Quoten: Dorfpolizist Eberhofer im Ersten vorn

Das Erste punktet mit Franz Eberhofer. Die Komödie mit dem kultigen Dorfpolizisten hat die meisten Zuschauer. Sat.1 holt mit "Promi Big Brother" zur Hauptsendezeit gute Einschaltquoten.



Dorfpolizist Franz Eberhofer hat die TV-Konkurrenz alt aussehen lassen. Der Fall "Sauerkrautkoma", in dem er gegen seinen Willen nach München versetzt wird, hatte am Montag ab 20.15 Uhr 5,17 Millionen Zuschauer, das war ein Marktanteil von 18,3 Prozent für das Erste. Damit lag die Komödie nach einem Roman von Rita Falk und mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle klar auf Platz eins. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 4,71 Millionen Zuschauer (18,6 Prozent).



Im ZDF lief ab 20.15 Uhr eine Wiederholung von "Nord Nord Mord: Clüver und der leise Tod" mit Robert Atzorn als Kommissar. Dafür interessierten sich 4,63 Millionen (16,4 Prozent).