TV-Quoten: Europa League auf RTL mischt ganz oben mit

Die Krimireihe "Bretonische Geheimnisse" mit Kommissar Dupin interessiert die Zuschauer am meisten. Die "Gipfelstürmer" im ZDF und Fußball auf RTL sind ihm aber dicht auf den Fersen.



Die "Gipfelstürmer" sind am Donnerstagabend kräftig ausgebremst worden. Nach dem Quotensieg in der vergangenen Woche für die ZDF-Reihe interessierte die neue Folge "Flieg, Liv, flieg!" ab 20.15 Uhr nur noch 3,75 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,4 Prozent. Das waren deutlich schlechtere Werte als zum Auftakt mit 4,62 Millionen Zuschauern (15,0 Prozent).