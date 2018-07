TV-Quoten: Formel 1 stark - Schweiger schwach

RTL konnte mit der Formel 1 am Nachmittag im Gegensatz zum "Tatort" am Abend im Ersten einen fast doppelt so hohen Marktanteil einfahren. Selbst bei den Zuschauerzahlen kam man fast an den Kino-Thriller von Til Schweiger ran.



Til Schweigers Kino-"Tatort" hat sich am Sonntagabend auch im Fernsehen nicht als der große Hit erwiesen. 5,34 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten den 130 Minuten langen Krimi "Tschiller - Off Duty", in dem der LKA-Ermittler, gespielt von Schweiger, seine entführte Tochter Lenny (Luna Schweiger) actionreich befreien muss. Sein Weg führt ihn dabei in die Türkei und nach Russland.