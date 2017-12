TV-Quoten: Gutes Finale für "Club der roten Bänder" auf Vox

Das ZDF punktet mit einem Film nach einer wahren Geschichte, Günther Jauch mit einer Spezialausgabe seiner Quizshow und Vox ein letztes Mal mit "Club der roten Bänder".



Mit seinem TV-Drama "Der Polizist, der Mord und das Kind" traf das ZDF am Montagabend das Interesse der Zuschauer am besten: Im Schnitt 5,54 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr, wie ein Kommissar (Matthias Koeberlin) sich um einen elfjährigen Jungen kümmert, dessen Vater die Mutter umgebracht hat. Der Marktanteil lag bei 17,4 Prozent. Der Film basiert auf der Autobiografie des ehemaligen Polizisten Carlos Benede, der sich um traumatisierte Kinder und Jugendliche kümmert, die Opfer und Zeuge einer Straftat wurden.