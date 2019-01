TV-Quoten: Handballer ein Quotenhit fürs Erste

Für das ZDF holt Hans Sigl zwar als "Bergdoktor" die meisten Fernsehzuschauer, im Ersten interessieren die deutschen Handballer zuvor aber selbst mit einem bedeutungslosen WM-Spiel.



"Der Bergdoktor" im ZDF stand in der Zuschauergunst am Donnerstagabend ganz oben. Im Schnitt 6,99 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr Schauspieler Hans Sigl (49) beim Einsatz für seine Patienten - ein Marktanteil von 21,8 Prozent. Die deutschen Handballer spielten auch mit einer bedeutungslosen WM-Partie der bereits für die nächste Runde qualifizierten DHB-Auswahl gegen die Serben weit oben mit: Mit 6,76 Millionen Menschen (27,5 Prozent) war die ab 18 Uhr übertragene Begegnung die meistgesehene Sendung des Tages im Ersten.