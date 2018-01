TV-Quoten: Hervorragender Start ins neue Jahr für die "Simpsons"

Das ZDF ist am Dienstagabend mit seinem Krimi-Dreierpack erfolgreich, das Erste mit einem Doppelpack seiner Klinikserie "In aller Freundschaft". Und ProSieben macht mit einer XL-Folge der "Simpsons" Punkte und holt den Staffelrekord.



Gleich mit drei Krimis hat das ZDF am Dienstagabend gepunktet. Erst hatte die jüngste "Soko Köln"-Folge um 18 Uhr bereits 4,07 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 17,8 Prozent), dann schalteten für die "Rosenheim-Cops" um 19.25 Uhr mit 4,70 Millionen (15,4 Prozent) noch einige mehr ein. Und den Auftakt des Zweiteilers "Ein Taunuskrimi: Im Wald" mit Tim Bergmann und Felicitas Woll als Ermittlerduo im nur scheinbar idyllischen Taunusörtchen Waldhain wollten ab 20.15 Uhr sogar 6,98 Millionen (20,7 Prozent) sehen. Das waren deutlich mehr als bei der gesamten TV-Konkurrenz und auch einiges mehr als für den "Taunuskrimi" im Juli, der nur auf 4,41 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent) gekommen war.