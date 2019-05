TV-Quoten: Krimi vor Carmen-Nebel-Jubiläumsshow

Mit dem Krimidrama "Die Diplomatin: Böses Spiel" hat das Erste am Samstagabend klar den Quotensieg eingeheimst: 6,41 Millionen Zuschauer verfolgten die Ermittlungen um eine misshandelte Touristin - ein Marktanteil von 22 Prozent.



Auf dem zweiten Platz landete die ZDF-Jubiläumsshow zu 15 Jahren "Willkommen bei Carmen Nebel" mit 3,81 Millionen Zuschauern (13,6 Prozent).



RTL konnte mit "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" punkten. Die erstmals als Liveshow gezeigte Sendung, bei der die drei Moderatoren nicht wussten, was an Spielen und Aufgaben auf sie zukommt, hatte 2,95 Millionen Zuschauer (12,2 Prozent).