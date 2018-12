TV-Quoten: "Kriminalist" schlägt "Nesthocker"

Krimi vor Komödie: Am Freitagabend hat zur besten Sendezeit das ZDF den Quotensieg geholt.



Die Folge "Kleiner Bruder" aus der Serie "Der Kriminalist" mit Christian Berkel hatte ab 20.15 Uhr 4,78 Millionen Zuschauer (16,7 Prozent Marktanteil), die ARD-Komödie "Der Nesthocker" über einen auf die neue Liebe der Mutter eifersüchtigen 27-jährigen Sohn hatte 3,87 Millionen Zuseher (13,5 Prozent).