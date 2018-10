TV-Quoten: "Nord Nord Mord" und "Bauer sucht Frau" gut dabei

Die Quoten vom Sonntag konnten aufgrund von technischen Problemen bei der GfK nicht ermittelt werden. Für den Montag gibt es aber Zahlen. Hier bewegte sich das Debüt von Peter Heinrich Brix als Kommissar in "Nord Nord Mord" auf "Tatort"-Niveau.



Robert Atzorn hatte mit seinen acht Einsätzen in der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" bereits einen guten Stand beim Publikum. Sein Nachfolger Peter Heinrich Brix feierte auch einen Einstand nach Maß als neuer Ermittler in der ZDF-Reihe: Im Durchschnitt 8,16 Millionen Zuschauer interessierten sich am Montagabend ab 20.15 Uhr für den Fall "Sievers und die Frau im Zug", in der Brix als neuer Hauptkommissar Carl Sievers den Mord an einem Oberkommissar der Kieler Schutzpolizei aufzuklären hat. Der Marktanteil betrug 26,5 Prozent. Zuvor hatte Atzorn als Kommissar Clüver in der Reihe ähnlich gute Quoten erzielt.