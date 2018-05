TV-Quoten: Ordentlicher Einstand für "Falk" im Ersten

Der Auftakt zur neuen ARD-Serie "Falk" am traditionellen Serien-Dienstag verlief zufriedenstellend. Andere Sender wie zum Beispiel RTL mit der Serie "Lifelines" hatten das Nachsehen.



Die neue Anwaltsserie "Falk" bescherte der ARD am Dienstagabend noch keine Spitzenwerte, aber die Marktführerschaft im deutschen Fernsehen: Im Schnitt 4,38 Millionen Zuschauer verfolgten im Ersten ab 20.15 Uhr den Einstand von Fritz Karl in seiner Rolle als Anwalt und Ex-Gastronom. Der Marktanteil betrug 15,5 Prozent.



Im Anschluss daran brachte es der Dauerbrenner "In aller Freundschaft" um 21 Uhr mit den neuesten Geschichten aus der fiktiven Leipziger "Sachsenklinik" auf 4,64 Millionen Zuschauer (16,4 Prozent). Die "Tagesschau" hatte allein im Ersten um 20 Uhr 4,15 Millionen Zuschauer (15,9 Prozent).