TV-Quoten: Platz eins für den "Tatort"

Ulrich Tukur gerät als Kommissar Murot in eine Zeitschleife und erlebt die Geiselnahme in einer Bank wieder und wieder. Die Zuschauerzahl ist überschaubar. Dennoch liegt der "Tatort" vorn.



Es war ein ungewöhnlicher "Tatort", aber nicht mit ungewöhnlich guten Zuschauerzahlen: Im Schnitt 6,88 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten, wie Ulrich Tukur als LKA-Kommissar Felix Murot bei der Geiselnahme in einer Bank mit dem Geiselnehmer verhandelt und dabei erschossen wird. Erst scheint alles nur ein Alptraum zu sein, dann wiederholt sich die Szene immer wieder in Variationen.