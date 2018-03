TV-Quoten: Recht magerer Zuspruch für ARD-Filmsatire

Deutlicher Vorsprung für den ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" - dagegen hatten der ARD-Film und auch die neuen ProSieben-Serien nicht viel auszurichten.



Weniger als drei Millionen Zuschauer - das kommt bei einem ARD-Film relativ selten vor. Am Mittwochabend entschieden sich jedoch um 20.15 Uhr lediglich 2,92 Millionen Zuschauer für die Globalisierungssatire "Die Firma dankt", in der sich ein altgedienter Abteilungsleiter nach der Übernahme seines Unternehmens durch einen großen Konzern an die neuen Gepflogenheiten gewöhnen muss. Der Marktanteil betrug 8,8 Prozent. Zuvor hatten noch 4,92 Millionen Menschen (15,4 Prozent) die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten gesehen.