TV-Quoten: Rostocker "Polizeiruf" fast auf "Tatort"-Niveau

Der ARD-Krimi am Sonntagabend, ob «Polizeiruf 110» oder "Tatort", ist unschlagbar. Das galt auch dieses Mal für den Film "Für Janina".



Fast so gut wie ein "Tatort" schlug sich der "Polizeiruf 110" aus Rostock am Sonntagabend im Ersten: 7,74 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall "Für Janina" mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner als Ermittler-Duo in den Hauptrollen. Der Marktanteil betrug 22,4 Prozent. Ein "Tatort" erreicht gewöhnlich auf diesem Sendeplatz zwischen 8 und 10 Millionen Zuschauer. Die "Tagesschau" hatte allein im Ersten ab 20 Uhr 7,35 Millionen Zuschauer (22,5 Prozent).