TV-Quoten: Samstagskrimi schlägt Shows auf RTL und ZDF

Krimis sind im deutschen Abendprogramm kaum zu toppen: Das gilt auch an diesem Samstag wieder.



Zur besten Sendezeit entschieden sich 5,73 Millionen Zuschauer für den Detektiv-Film "Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" im Ersten. Das entsprach einem Marktanteil von 20,1 Prozent. Deutlich dahinter landete mit 3,7 Millionen Zuschauern (13,7 Prozent) die ZDF-Show "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner.