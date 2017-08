TV-Quoten: Sport vor Krimi, Komödie und Shows

Zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen hat am Samstagabend der Sport gesiegt. Die Leichtathletik-Wettkämpfe von der WM in London erreichten ab 20.15 Uhr im ZDF im Schnitt 5,36 Millionen Menschen, was 19,4 Prozent Marktanteil entsprach.



Auf Platz zwei ab 20.15 Uhr kam die ARD-Krimiwiederholung "Rettet Tarlabasi" aus der Reihe "Mordkommission Istanbul" mit Erol Sander: 3,59 Millionen (12,7 Prozent) schalteten das Erste ein. Dahinter lag der Auftakt zur zweiten Staffel des RTL-Fitnesskampfs "Ninja Warrior Germany", die 2,43 Millionen (8,7 Prozent) sahen. Die sogenannte Physical Game Show wird moderiert von Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. Nächsten Samstag kommt die zweite von sieben Vorrunden, bei der erneut 8 von 50 Athleten ins Halbfinale kommen. 2016, zur deutschen Premiere des in Japan entwickelten TV-Formats, kamen die fünf Folgen auf durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer.



Platz vier am Samstagabend ging an Sat.1 und die Sci-fi-Komödie "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" von 2004 mit Michael (Bully) Herbig: 1,85 Millionen (6,5 Prozent).