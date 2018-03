TV-Quoten: "Staatsanwalt" vor "Hotel Heidelberg"

Das ZDF hat mit der Krimiserie "Der Staatsanwalt" am Freitagabend ab 20.15 Uhr die höchste Einschaltquote erzielt. Das Erste hatte deutlich das Nachsehen.



6,06 Millionen schauten sich die "Staatsanwalt"-Folge "Die Macht der Sterne" an, in der Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) den Tod eines Astrologen aufklären muss. Das bedeutete einen Marktanteil von 18,6 Prozent. Bei der ARD checkten derweil 4,54 Millionen (14,0 Prozent) im "Hotel Heidelberg" ein. Im vierten Teil der Serie mit dem Titel "Kinder, Kinder!" kann Annette Kramer (Annette Frier) das Hotel endlich als Chefin übernehmen, doch ausgerechnet jetzt will Ehemann Ingolf (Christoph Maria Herbst) ein Kind. Die nächste Folge läuft am 9. März.