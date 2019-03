TV-Quoten: Starkes Klubfußball-Comeback von RTL

RTL feiert mit Eintracht Frankfurt. Jeder fünfte Zuschauer sieht Viertelfinal-Einzug der Hessen. Für den Privatsender war es ein starkes Comeback nach langer Durststrecke im Vereinsfußball.



Gegen den "Mädchenmörder von Krac" hatten der Pfarrer und die Familientherapeutin ab 20.15 Uhr keine Chance: Mit im Schnitt 5,40 Millionen Zuschauern erreichte der Kroatien-Krimi im Ersten am Donnerstagabend einen Marktanteil von 17,4 Prozent und damit ab 20.15 Uhr die meisten Zuschauer. Die ZDF-Reihe "Tonio & Julia" holte mit ihren Geschichten rund um eine katholische Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Bad Tölz diesmal 4,08 Millionen (13,2 Prozent) - das waren mehr als zum Auftakt in der Woche zuvor (3,50 Millionen Zuschauer/11,1 Prozent).



Die "Tagesschau" um 20 Uhr, wegen gesundheitlicher Probleme von Chefsprecher Jan Hofer diesmal nach dem Wetterbericht abrupt beendet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), sahen allein im Ersten 4,26 Millionen Zuschauer (14,4 Prozent).