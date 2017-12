TV-Quoten: Tagessieg für "Die Bergretter" im Zweiten

Die ZDF-Heimatserie "Die Bergretter" mit Sebastian Ströbel in der Hauptrolle machen dem ARD-Krimi am Donnerstag von Woche zu Woche das Leben schwer. Überraschend ist, wer "Die Bergretter" so einschaltet.



Die ZDF-Serie "Die Bergretter" hat sich am Donnerstagabend beim TV-Publikum einmal mehr als am zugkräftigsten erwiesen. 5,76 Millionen Zuschauer schalteten um 20.15 Uhr die 90-Minuten-Episode "Ohne Aussicht" mit Sebastian Ströbel in der Hauptrolle ein. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent.



Überraschend ist, wer die Serie sieht. Die meisten Fans hat die in Österreich gedrehte Story in Sachsen. Dort hatte die Donnerstags-Episode einen Marktanteil von 28,9 Prozent, gefolgt von Hessen (21,5 Prozent), Thüringen (21,1 Prozent), Baden-Württemberg (20,3 Prozent) und Hamburg (19,4 Prozent), wie die Marktforschungsfirma Media Control (Baden-Baden) ermittelte.