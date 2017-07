TV-Quoten: "Tatort" punktet auch als Wiederholung

Vom "Tatort" gibt es in den Sommerferien keine frischen Fälle. Aber selbst die Wiederholungen lassen die TV-Konkurrenz hinter sich. Auf vielen anderen Sendern laufen ebenfalls Filme, die nicht zum ersten Mal zu sehen sind.



Die Münchner "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr bleiben auch in der Sommerpause erfolgreich: In ihrem Fall "Einmal wirklich sterben" aus dem Jahr 2015 müssen sie ein Familiendrama aufklären, bei dem eine Frau erschossen wurde. Die Wiederholung sahen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten immerhin 5,64 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 18,4 Prozent. Das war kein Rekordwert für einen "Tatort" und auch deutlich schlechter als die Wiederholung eines Falls der Kollegen aus Münster (7,81 Millionen, 25,4 Prozent) eine Woche zuvor. Aber die Konkurrenz blieb noch deutlich dahinter: Die TV-Romanze "Ein Sommer auf Lanzarote" mit Christina Hecke und Fabian Joest Passamonte verfolgten im ZDF ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,42 Millionen (14,4 Prozent).



Die "Tagesschau" um 20 Uhr schalteten im Ersten 5,44 Millionen Zuschauer ein (20,2 Prozent), in allen Programmen waren es 8,68 Millionen (32,2 Prozent). Damit hatten die Nachrichten die besten Werte überhaupt, allerdings wie die übrigen Sendungen am Abend auf unterdurchschnittlichem Niveau.