TV-Quoten: "Tatort" und dann erst einmal lange nichts

Handball, Promi-Eiskunstlaufen, Leonardo DiCaprio, Dschungelcamp-Nachklapp und "Tatort" - der Sonntagabend hatte viel zu bieten. Mit dem besseren Ende für den Krimi-Klassiker.



Beim "Tatort"-Abschied von Devid Striesow (45) wollten am Sonntagabend die meisten TV-Zuschauer dabei sein. Im Schnitt 9,11 Millionen verfolgten im Ersten den Einsatz von Hauptkommissar Jens Stellbrink, der zum letzten Mal auf Verbrecherjagd im Saarland ging. Die Folge "Der Pakt" erreichte damit einen Marktanteil von 25,2 Prozent. Die "Tagesschau" davor sahen um 20 Uhr allein im Ersten 7,30 Millionen (21,4 Prozent).



Das letzte WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft erzielte eine schwächere TV-Quote als die Partien zuvor: Im Schnitt 6,76 Millionen Zuschauer (31,6 Prozent) sahen am Sonntagnachmittag das Spiel des DHB-Teams um den dritten Platz, das mit einer 25:26-Niederlage gegen Frankreich endete. Zwei Tage zuvor hatte die Übertragung des WM-Halbfinales gegen Norwegen eine Rekord-Quote von 11,91 Millionen (35,0 Prozent). Unter allen ZDF-Sendungen am Sonntag lagen die Handballer aber erneut vorn.



Der Film "Ein Sommer in Salamanca" holte Platz zwei in der Prime Time fürs ZDF, kam aber ab 20.15 Uhr auf nur 4,69 Millionen (13,0 Prozent).