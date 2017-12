TV-Quoten: "Tatort" vor ZDF - Sat.1 punktet mit "The Voice"

Es war nicht gerade eine vorweihnachtliche Kuschelgeschichte beim "Tatort" aus Berlin. Aber die Zuschauer wollten den neuen Fall trotzdem sehen. Das ZDF lag deutlich dahinter. Dafür legte Sat.1 mit seiner Castingshow "The Voice of Germany" zu.



Klarer Fall für das Ermittlerduo aus Berlin: Der "Tatort" im Ersten hatte am zweiten Adventssonntag ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 8,30 Millionen Menschen verfolgten, wie sich Meret Becker und Mark Waschke als Nina Rubin und Robert Karow auf die Suche nach einem mutmaßlichen Serienmörder machen und sich dabei mit einem von Verfolgungswahn gepeinigten Psychopathen herumschlagen müssen.



Der Marktanteil für den nicht gerade vorweihnachtlichen TV-Krimi lag bei 22,7 Prozent. Kein Spitzenwert, aber auch nicht schlecht. Den "Tatort" vor zwei Wochen mit Wotan Wilke Möhring hatten 7,99 Millionen Zuschauer (21,8 Prozent) eingeschaltet, den «Polizeiruf 110» vor einer Woche nur 7,68 Millionen (20,8 Prozent).